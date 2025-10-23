Суперкомпьютер определил фаворита Лиги чемпионов после 3-го тура общего этапа турнира

Суперкомпьютер Opta определил фаворита Лиги чемпионов УЕФА после завершения всех матчей 3-го тура престижнейшего европейского турнира. Так, на победу лондонского «Арсенала» суперкомпьютер даёт 21,13%. В успех «ПСЖ» Opta верит на 14,03%, «Ливерпуля» — 12,31%.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «ПСЖ». «Бавария» и «Интер» входят в тройку лидеров. Все команды набрали по девять очков.