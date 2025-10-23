Видеообзор разгромной победы «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и бельгийский «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:0.
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На пятой минуте полузащитник «Баварии» Ленарт Карл забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 34-й минуте полузащитник Луис Диас забил третий гол мюнхенцев. На 79-й минуте нападающий «Баварии» Николас Джексон довёл счёт до разгромного.
После 3-го тура «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав девять очков. «Брюгге» заработал три очка и располагается на 20-й строчке.
