Футбол Новости

Нутрициолог ЦСКА рассказал, что в клубе нет штрафов для футболистов

Комментарии

Нутрициолог ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср» Хосе Блеса рассказал, что система штрафов для футболистов отсутствует в московском клубе.

«В ЦСКА вообще нет штрафов, — не только за лишний вес, штрафов нет ни за что. Мы стремимся им объяснять, обучать их, чтобы они делали какие-то вещи, понимая, что это им идёт во благо, на пользу», — приводит слова Блесы ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Локомотив». В следующем матче внутреннего первенства красно-синие сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 25 октября.

