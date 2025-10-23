Казанский: в «Ливерпуле» есть вопросы к тем, кто пришёл за большие деньги

Комментатор Okko Денис Казанский подвёл итог матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Игра состоялась 22 октября в Германии. Мерсисайдцы одержали победу со счётом 5:1.

«У «Ливерпуля» была очень неприятная серия из четырёх поражений, один матч в Лиге чемпионов и три — в АПЛ. Все следили за тем, что Арне Слот на пороге исторического достижения — больше 70 лет у «Ливерпуля» не случалось пять поражений подряд. У «Айнтрахта» свои проблемы — команда пропускает пачками, играет в очень яркий футбол, меняют вратарей. В этой игре тоже поменяли бразильского вратаря на немецкого. Но не получилось пропустить мало. Такая тенденция в последнее время у «Айнтрахта» — оборона крайне ненадёжная.

Всё начиналось довольно весело, в первой осознанной атаке «Айнтрахт» забил — Кристенсен очень красивым ударом в дальний угол открыл счёт. После этого запахло воспоминаниями. Дело в том, что «Ливерпуль» в АПЛ проиграл всё по одному и тому же сценарию. Пропускают первый гол, затем героически отыгрываются, а последний мяч залетает уже в концовке игры.

Надо обратить внимание, что впервые за свою карьеру два матча в Лиге чемпионов в стартовом составе не выходит Салах. У него сейчас не лучший период. В атаке вышли Гакпо, Экитике и Исак, который пока ищет себя, как и Вирц. Пока большие вопросы к тем, кто пришёл за большие деньги.

«Ливерпуль» забил ответный мяч в очень быстрой контратаке. Робертсон отдал классный пас Экитике, который стал звездой как раз во Франкфурте. А дальше были стандарты, которые тоже оставляют вопросы в АПЛ, но здесь всё сработало. Ван Дейк и Конате сделали первый тайм голевым, счёт стал 3:1. Второй тайм был важен с точки зрения статистики. Вирц молчал в АПЛ и Лиге чемпионов, а тут сразу две голевые передачи, одну под гол Гакпо, другую — Собослаи. Вышел Салах, старался, но не забил. 5:1 — абсолютно удивительный результат с точки зрения «Айнтрахта». Потому что предыдущие матчи закончил с точно таким же счётом. «Ливерпуля» надо готовиться к большой игре в АПЛ, а «Айнтрахту» зализывать раны», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».