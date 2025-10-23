Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казанский: в «Ливерпуле» есть вопросы к тем, кто пришёл за большие деньги

Казанский: в «Ливерпуле» есть вопросы к тем, кто пришёл за большие деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Денис Казанский подвёл итог матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Игра состоялась 22 октября в Германии. Мерсисайдцы одержали победу со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

«У «Ливерпуля» была очень неприятная серия из четырёх поражений, один матч в Лиге чемпионов и три — в АПЛ. Все следили за тем, что Арне Слот на пороге исторического достижения — больше 70 лет у «Ливерпуля» не случалось пять поражений подряд. У «Айнтрахта» свои проблемы — команда пропускает пачками, играет в очень яркий футбол, меняют вратарей. В этой игре тоже поменяли бразильского вратаря на немецкого. Но не получилось пропустить мало. Такая тенденция в последнее время у «Айнтрахта» — оборона крайне ненадёжная.

Всё начиналось довольно весело, в первой осознанной атаке «Айнтрахт» забил — Кристенсен очень красивым ударом в дальний угол открыл счёт. После этого запахло воспоминаниями. Дело в том, что «Ливерпуль» в АПЛ проиграл всё по одному и тому же сценарию. Пропускают первый гол, затем героически отыгрываются, а последний мяч залетает уже в концовке игры.

Надо обратить внимание, что впервые за свою карьеру два матча в Лиге чемпионов в стартовом составе не выходит Салах. У него сейчас не лучший период. В атаке вышли Гакпо, Экитике и Исак, который пока ищет себя, как и Вирц. Пока большие вопросы к тем, кто пришёл за большие деньги.

«Ливерпуль» забил ответный мяч в очень быстрой контратаке. Робертсон отдал классный пас Экитике, который стал звездой как раз во Франкфурте. А дальше были стандарты, которые тоже оставляют вопросы в АПЛ, но здесь всё сработало. Ван Дейк и Конате сделали первый тайм голевым, счёт стал 3:1. Второй тайм был важен с точки зрения статистики. Вирц молчал в АПЛ и Лиге чемпионов, а тут сразу две голевые передачи, одну под гол Гакпо, другую — Собослаи. Вышел Салах, старался, но не забил. 5:1 — абсолютно удивительный результат с точки зрения «Айнтрахта». Потому что предыдущие матчи закончил с точно таким же счётом. «Ливерпуля» надо готовиться к большой игре в АПЛ, а «Айнтрахту» зализывать раны», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Вирц снял проклятие! А «Ливерпуль» наконец-то победил — есть разгром в ЛЧ. Видео
Вирц снял проклятие! А «Ливерпуль» наконец-то победил — есть разгром в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android