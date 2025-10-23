Скидки
Футбол Новости

Экс-тренер Бабаева Кульчий отреагировал на хет-трик игрока «Динамо» в матче с «Крыльями»

Экс-тренер Бабаева Кульчий отреагировал на хет-трик игрока «Динамо» в матче с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий отреагировал на хет-трик нападающего бело-голубых Ульви Бабаева в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

«Нам с Ульви удалось поработать вместе, когда он попал в «Динамо-2». Тогда он был совсем сырой. Они с Зазвонкиным в своей академии выделялись, потом оба ко мне перешли. Ульви выделялся решениями возле чужих ворот, очень хорошо реализовывал моменты. В плане физики он был слабоват, тяжело переносил нагрузки, но за счёт тренировок вышел на определённый уровень. Начал отдавать, забивать, прилично выглядел, а потом пошёл выше в главную команду. Аренда в «Крылья», считаю, пошла ему на пользу.

Хет-триком я не удивлён. У Ульви всегда был хороший удар, вы видите, как он исполняет, когда выходит на ударную позицию. Этим он всегда выделялся, другим этого не дано. Теперь всё зависит от него, в «Динамо» конкуренция большая — Бителло, тот же Гладышев. Ему дали шанс, он воспользовался. Думаю, он будет получать больше игрового времени после матча с «Крыльями», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

