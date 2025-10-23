Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» и «Аль-Наср» хотят купить Жерсона, саудовцы готовы заплатить «Зениту» € 25 млн

«Палмейрас» и «Аль-Наср» хотят купить Жерсона, саудовцы готовы заплатить «Зениту» € 25 млн
Комментарии

Бразильский «Палмейрас» и саудовский «Аль-Наср» хотят приобрести полузащитника «Зенита» Жерсона в зимнее трансферное окно, при этом саудовцы готовы заплатить требуемые сине-бело-голубыми € 25 млн, а бразильцы — нет. Об этом сообщает онлайн-издание MundoBola.

По данным источника, «Аль-Наср» предлагает Жерсону более привлекательные финансовые условия. Жерсон выступает за «Зенит» с лета этого года. В восьми матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России полузащитник забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 22 млн.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Жерсон рассказал, с кем из команды больше всего общается
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android