«Палмейрас» и «Аль-Наср» хотят купить Жерсона, саудовцы готовы заплатить «Зениту» € 25 млн

Бразильский «Палмейрас» и саудовский «Аль-Наср» хотят приобрести полузащитника «Зенита» Жерсона в зимнее трансферное окно, при этом саудовцы готовы заплатить требуемые сине-бело-голубыми € 25 млн, а бразильцы — нет. Об этом сообщает онлайн-издание MundoBola.

По данным источника, «Аль-Наср» предлагает Жерсону более привлекательные финансовые условия. Жерсон выступает за «Зенит» с лета этого года. В восьми матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России полузащитник забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 22 млн.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.