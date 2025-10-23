Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» был лучше «Ювентуса». Керимов вынес вердикт по матчу Лиги чемпионов

«Реал» был лучше «Ювентуса». Керимов вынес вердикт по матчу Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Оkko Эльвин Керимов прокомментировал исход противостояния мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Команды встретились в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб обыграл соперника со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

«Реал» был лучше «Ювентуса», он доминировал почти весь матч, нанёс под 30 ударов. «Реал» качественно нейтрализовал «Ювентус». Да, допустил два момента, но они были скорее спонтанными, а не системными. «Реал» опять показал себя в контрпрессинге, во владении, на стандартах очень много моментов создал. Беллингем забил очень важный для себя мяч, Мбаппе на команду хорошо работал, Винисиус организовал гол. Хаби Алонсо может вынести много плюсов для себя. Единственное, оставили в игре «Юве», хотя должны были забивать больше.

У «Ювентуса» плохой выход из-под прессинга, плохая защита на стандартах, не лучшая позиционная защита. Не было видно какого-то прогресса в целом. «Реал» сейчас в лучшем состоянии, «Юве» сыграл так, как смог, хотя мог выбрать более смелый план — сыграть агрессивнее. Но Тудор понимал, что это рискованно, поэтому решил сыграть от соперника и защищаться в основном глубоким блоком. «Реал» по делу побеждает третий раз в этом сезоне Лиги чемпионов, набирая максимум очков», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Решил гениальный эпизод Винисиуса! Видео
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Решил гениальный эпизод Винисиуса! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android