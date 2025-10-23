«Реал» был лучше «Ювентуса». Керимов вынес вердикт по матчу Лиги чемпионов

Комментатор Оkko Эльвин Керимов прокомментировал исход противостояния мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Команды встретились в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб обыграл соперника со счётом 1:0.

«Реал» был лучше «Ювентуса», он доминировал почти весь матч, нанёс под 30 ударов. «Реал» качественно нейтрализовал «Ювентус». Да, допустил два момента, но они были скорее спонтанными, а не системными. «Реал» опять показал себя в контрпрессинге, во владении, на стандартах очень много моментов создал. Беллингем забил очень важный для себя мяч, Мбаппе на команду хорошо работал, Винисиус организовал гол. Хаби Алонсо может вынести много плюсов для себя. Единственное, оставили в игре «Юве», хотя должны были забивать больше.

У «Ювентуса» плохой выход из-под прессинга, плохая защита на стандартах, не лучшая позиционная защита. Не было видно какого-то прогресса в целом. «Реал» сейчас в лучшем состоянии, «Юве» сыграл так, как смог, хотя мог выбрать более смелый план — сыграть агрессивнее. Но Тудор понимал, что это рискованно, поэтому решил сыграть от соперника и защищаться в основном глубоким блоком. «Реал» по делу побеждает третий раз в этом сезоне Лиги чемпионов, набирая максимум очков», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».