Главная Футбол Новости

Федорищев — о целях «Крыльев Советов»: показывать атакующий футбол, а не блеяние в защите

Федорищев — о целях «Крыльев Советов»: показывать атакующий футбол, а не блеяние в защите
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил цели, которые стоят перед «Крыльями Советов» в нынешнем сезоне. По словам чиновника, самарской команде необходимо играть в атакующий и интересный футбол.

«Цель, которую мы ставим на сезон, — сформироваться как клуб, как команда, показывать интересный атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это всё тренерский штаб выполняет в полном объёме, мы очень довольны», — приводит слова Федорищева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков по результатам 12 проведённых игр.

Комментарии
