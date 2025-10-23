Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор первого поражения «Карабаха» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и азербайджанский «Карабах». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Игор Паяч из Хорватии. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1. Это первое поражение «Карабаха» в общем этапе Лиги чемпионов. Ранее команда обыграла «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Андраде – 1'     1:1 Гурусета – 40'     2:1 Наварро – 70'     3:1 Гурусета – 88'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Матч начался с гола полузащитника «Карабаха» Леандру Андраде на первой минуте встречи. На 40-й минуте нападающий испанской команды Горка Гурусета сравнял счёт. Во втором тайме на 70-й минуте хавбек Роберт Наварро вывел вперёд «Атлетик». Гурусета сделал дубль на 88-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 3:1.

После 3-го тура «Карабах» занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав шесть очков. «Атлетик» набрал три очка и располагается на 20-й строчке.

