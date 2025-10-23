Скидки
18:30 Мск
Александр Ерохин — о Жерсоне: набирает форму, кондиции у него уже получше

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о партнёре по команде Жерсоне. Бразильский хавбек принял участие в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

— Я не могу про Жерсона не спросить, первая игра за долгое время. Как вам кажется, готов ли он к тому, чтобы в стартовом составе выходить?
— Мне кажется, он набирает форму. Сегодня провёл в основном составе первый матч, выходил на замену в предыдущем. Поэтому я думаю, что он набирает форму, уже кондиции у него лучше. Видно, что он и сам себя чувствует, ощущает лучше. Поэтому надеемся, что он будет приносить пользу команде в следующих матчах, потому что они такие важные у нас, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Жерсон присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно — 2025.

