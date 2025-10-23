Александр Ерохин — о Жерсоне: набирает форму, кондиции у него уже получше

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о партнёре по команде Жерсоне. Бразильский хавбек принял участие в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

— Я не могу про Жерсона не спросить, первая игра за долгое время. Как вам кажется, готов ли он к тому, чтобы в стартовом составе выходить?

— Мне кажется, он набирает форму. Сегодня провёл в основном составе первый матч, выходил на замену в предыдущем. Поэтому я думаю, что он набирает форму, уже кондиции у него лучше. Видно, что он и сам себя чувствует, ощущает лучше. Поэтому надеемся, что он будет приносить пользу команде в следующих матчах, потому что они такие важные у нас, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Жерсон присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно — 2025.