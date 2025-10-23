Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Жерсон рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, кому посвятил свой дебютный забитый мяч в футболке сине-бело-голубых. Накануне он отметился взятием ворот в игре Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

— Кому посвятите первый гол в футболке «Зенита»?
— Всей моей семье! И особенно — моей дочке, — приводит слова Жерсона официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и в одной игре Кубка России, в которых на его счету теперь один гол.

