Вратарь «Зенита» Латышонок высказался о малом количестве игрового времени в РПЛ

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о малом количестве игрового времени в составе сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Да, в последнее время нечасто попадаю в стартовый состав. Конечно, отношусь к этому негативно. Хочется всегда играть. Планирую ли что-то с этим делать? В жизни всё может быть. А во вратарской бригаде атмосфера сейчас нормальная», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Латышонок начал текущий сезон в роли основного голкипера «Зенита». Он провёл четыре матча в Мир РПЛ, после чего потерял место в стартовом составе. С тех пор Евгений играет лишь в Фонбет Кубке России.