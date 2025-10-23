Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов

Комментарии

Нутрициолог ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср» Хосе Блеса рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов. По словам Блесы, курение уменьшает объём лёгких, что приводит к снижению отдачи спортсмена.

«Табак не только преждевременно убивает человека, он ещё и приводит к тому, что объём легких уменьшается. Таким образом снижается отдача спортсмена. Его производительность становится намного меньше, потому что твоя пульмонарная, лёгочная способность, существенно снижается по сравнению с тем, как если бы ты не курил. Это относится и к вейпам», — приводит слова Блесы ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Локомотив». В следующем матче внутреннего первенства красно-синие сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 25 октября.

