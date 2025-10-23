Игрок «Торпедо» Шевченко: Парфёнов попрощался с командой и пожелал всем удачи

Защитник «Торпедо» Глеб Шевченко рассказал, что бывший главный тренер чёрно-белых Дмитрий Парфёнов попрощался с командой. Российский специалист возглавлял «Торпедо» месяц — с сентября по октябрь. Во главе автозаводцев его сменил Олег Кононов.

«Конечно, Парфёнов пришёл, попрощался с командой, пожелал всем удачи. Мы также поблагодарили его за работу», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «Торпедо» сыграет с «Чайкой».