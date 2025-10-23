Рахимов рассказал, что ему не понравилось в игре «Рубина» с «Ахматом» в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что ему не понравилось в игре своей команды в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:3 пен.).

«Мы начали нормально. Мы понимали, что такого прессинга и давления не будет со стороны «Ахмата». В последних матчах они ждут перехваты в среднем блоке. Мы об этом сказали [игрокам]: «Разворачивайте игру, ищите между линиями, инсайдные позиции и фланговые зоны».

Мы пропустили, дав сделать передачу в середину. Мне не очень понравилось, как играли наши «восьмёрки», они глубоко опускались, и в первом тайме у нас было по сути три «шестёрки». Эти зоны между линиями не заполнялись, за исключением нескольких эпизодов. Был брак после передач.

Надо отдать должное всей команде, потому что мы недолго говорили в перерыве. Они стали играть выше и стали больше подбирать мячей, стали разворачивать игру. И второй гол был забит после разворота с одного фланга на другой. Я просил команду забыть игру с «Балтикой». Смотрели Лигу чемпионов? Как «Наполи» мог пропустить столько мячей? Но такие матчи бывают, и реакция у команды хорошая», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».