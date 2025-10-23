Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

Нападающий «Крыльев» Гайч прокомментировал поражение в матче КР с «Динамо»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Матч между «Крыльями» и «Динамо» прошёл накануне на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Победу со счётом 4:0 одержали бело-голубые.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

«Очень жаль, что мы проиграли в матче с «Динамо». Мы знаем, что у них сложно играть, это сильная команда. Мы продолжим работать, чтобы улучшить ситуацию с результатами», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.

