Нападающий «Крыльев» Гайч прокомментировал поражение в матче КР с «Динамо»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Матч между «Крыльями» и «Динамо» прошёл накануне на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Победу со счётом 4:0 одержали бело-голубые.
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23' 2:0 Фомин – 60' 3:0 Бабаев – 72' 4:0 Бабаев – 78'
«Очень жаль, что мы проиграли в матче с «Динамо». Мы знаем, что у них сложно играть, это сильная команда. Мы продолжим работать, чтобы улучшить ситуацию с результатами», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.
