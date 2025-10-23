Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ»: тренировочный процесс может заменить игровую практику

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. По словам Кафанова, по сравнению с прошлым годом Матвей стал только сильнее.

– Как оцените состояние Сафонова без игровой практики в «ПСЖ»?

– Тренировочный процесс может заменить игровую практику, если вратарь на каждой тренировке работает с большим желанием и концентрацией. Если учесть уровень партнёров Матвея, то каждая тренировка с такими мастерами позволяет ему не только поддерживать форму, но и становиться сильнее.

– Сильно ли изменилась форма Сафонова с прошлого сезона, когда у него всё-таки была игровая практика?

– Тренировки в сборной показывают, что по сравнению с прошлым годом он стал намного сильнее! – приводит слова Кафанова Metaratings.

Матвей выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл.