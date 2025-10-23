Умер легендарный экс-футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков

Сегодня, 23 октября 2025 года, стало известно о смерти легендарного экс-футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Виктора Шустикова. Он ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Бывший спортсмен умер после продолжительной болезни.

«ФК «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного!» — написала пресс-служба «Торпедо».

Шустиков выступал на позиции защитника. За «Торпедо» он играл с 1958 по 1972 год, а с 1968 года был капитаном команды. Виктор является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427). На его счету также 10 матчей и гол в составе сборной СССР. Дважды Шустикова признавали лучшим футболистом года в СССР. Также он шесть раз входил в символические сборные сезона.

С 1974 по 1980 год Шустиков работал тренером в «Торпедо». Позже он занимался с детьми в футбольной академии автозаводцев.