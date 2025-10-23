Ринат Билялетдинов: давненько не было таких футболистов, как Кисляк

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о молодом полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке, который в нынешнем сезоне является одним из лидеров армейцев.

«Кисляк — рассудительный футболист. Выбирает позицию, принимает мяч под давлением — это очень важные качества для молодого игрока. Не трясутся поджилки. Несомненно, Кисляк будет хорошим игроком высокого класса.

Только бы не задрали нос и не посчитали, что мы своё отыграли и будем на лаврах почивать. Симпатизирую ЦСКА и «Локомотиву», что у них появились такие ребята. Давненько таких не было», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.