Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящён Игорю Акинфееву

ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящён Игорю Акинфееву
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА объявила, что предстоящий матч 13-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» будет посвящён капитану и голкиперу команды Игорю Акинфееву, который является воспитанником системы красно-синих.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«35-й номер. 35 лет с ЦСКА. Матч с «Крыльями Советов» будет посвящён нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба. Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола. Ни один игрок не оставался верен одной и только одной команде так долго. Маленький Игорь пришёл на первую тренировку в ЦСКА в четыре года. В ДЮСШ быстро разглядели талант и страсть к победам. Сейчас Игорю Владимировичу 39 лет – он всё так же бьётся за красно-синие цвета и отдаёт футболу всего себя. Целых 35 лет верности, побед и величия.

Армейцы, приходите на «ВЭБ Арену» в субботу в 19:00 – поддержите любимую команду и поздравьте кэпа с юбилейным годом в ЦСКА», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
Нутрициолог ЦСКА рассказал о вреде кальянов и вейпов для футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android