ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящён Игорю Акинфееву

Пресс-служба ЦСКА объявила, что предстоящий матч 13-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» будет посвящён капитану и голкиперу команды Игорю Акинфееву, который является воспитанником системы красно-синих.

«35-й номер. 35 лет с ЦСКА. Матч с «Крыльями Советов» будет посвящён нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба. Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола. Ни один игрок не оставался верен одной и только одной команде так долго. Маленький Игорь пришёл на первую тренировку в ЦСКА в четыре года. В ДЮСШ быстро разглядели талант и страсть к победам. Сейчас Игорю Владимировичу 39 лет – он всё так же бьётся за красно-синие цвета и отдаёт футболу всего себя. Целых 35 лет верности, побед и величия.

Армейцы, приходите на «ВЭБ Арену» в субботу в 19:00 – поддержите любимую команду и поздравьте кэпа с юбилейным годом в ЦСКА», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

