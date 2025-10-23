Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Тюкавин — один из моих любимых футболистов

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал форварда бело-голубых Константина Тюкавина одним из своих любимых футболистов.

«Костя — один из моих любимых футболистов. Я с ним много общаюсь, поэтому у меня могут быть только субъективные оценки. Конечно, мне очень нравится, что он возвращается, что он забил в прошлой игре, что у него есть моменты, и он играет красиво. Косте аплодирует стадион — мне это нравится», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тюкавин в нынешнем сезоне восстановился от разрыва крестообразной связки и успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.