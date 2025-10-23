Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Тюкавин — один из моих любимых футболистов

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Тюкавин — один из моих любимых футболистов
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал форварда бело-голубых Константина Тюкавина одним из своих любимых футболистов.

«Костя — один из моих любимых футболистов. Я с ним много общаюсь, поэтому у меня могут быть только субъективные оценки. Конечно, мне очень нравится, что он возвращается, что он забил в прошлой игре, что у него есть моменты, и он играет красиво. Косте аплодирует стадион — мне это нравится», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тюкавин в нынешнем сезоне восстановился от разрыва крестообразной связки и успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

Материалы по теме
Тюкавин перевернул решающую игру Кубка одним касанием. А у молодого Бабаева — хет-трик!
Тюкавин перевернул решающую игру Кубка одним касанием. А у молодого Бабаева — хет-трик!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android