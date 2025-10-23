Футбольный арбитр избил человека на пешеходном переходе в Казани — источник

Футбольный арбитр Игорь Захаров избил пешехода, которого перед этим чуть не сбил на переходе в Казани, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, арбитр матчей Лиги Pari и Фонбет Кубка России выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны в центре города. Там в этот момент переходил дорогу пешеход, которого судья задел бампером своей машины. Сразу после этого арбитр начал выкрикивать оскорбления прохожему, а затем и вовсе выбежал из салона и начал избивать мужчину. Он трижды ударил его по лицу, после чего уехал с места происшествия. Пострадавший написал заявление в полицию и обратился за помощью к врачам.

Арбитр Захаров обслуживает матчи Кубка России и Первой лиги. Последний раз он выходил на поле 12 октября в Волгограде — судил матч второго по силе российского дивизиона между «Ротором» и «Черноморцем» (2:0).