Легенда «Торпедо» Пахомов — о смерти Шустикова: не верится, будто родного человека потерял

Бывший защитник «Торпедо» Леонид Пахомов отреагировал на новость о смерти экс-футболиста чёрно-белых и сборной СССР Виктора Шустикова. Он ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

«Это такая потеря! Как будто потерял родного, близкого человека. Виктор Михайлович был таким приятным человеком. Я делал первые шаги в «Торпедо», играя именно с ним. Тогда состав команды был просто прекрасный — Кавазашвили, Сараев, Шустиков, Воронин, Стрельцов, Посуэло. Эта потеря не сравнима ни с чем. Я знал, что он болеет, но не думал, что так быстро всё придёт. Для торпедовцев, советского и российского футбола это невосполнимая утрата.

Шустиков — звёздочка, спокойная и уравновешенная. Он был хорош во всех видах спорта, играл в хоккей, но самое главное — человеческие качества. Когда я приходил в команду, я понимал, что будет тяжело, потому что в центре Шустиков. Но мне не хотелось его заменить, хотелось играть с ним. И не одну игру, а 100-200 с таким мастером. Он был сильным парнем, мы с ним сдружились, потом учились вместе. Я сейчас ошарашен, не могу поверить. Не время ещё, думал, что его болезнь — это временно, у нас хорошая медицина, всё сделают, но что-то не получилось», — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.