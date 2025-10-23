Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Торпедо» Пахомов — о смерти Шустикова: не верится, будто родного человека потерял

Легенда «Торпедо» Пахомов — о смерти Шустикова: не верится, будто родного человека потерял
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Торпедо» Леонид Пахомов отреагировал на новость о смерти экс-футболиста чёрно-белых и сборной СССР Виктора Шустикова. Он ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

«Это такая потеря! Как будто потерял родного, близкого человека. Виктор Михайлович был таким приятным человеком. Я делал первые шаги в «Торпедо», играя именно с ним. Тогда состав команды был просто прекрасный — Кавазашвили, Сараев, Шустиков, Воронин, Стрельцов, Посуэло. Эта потеря не сравнима ни с чем. Я знал, что он болеет, но не думал, что так быстро всё придёт. Для торпедовцев, советского и российского футбола это невосполнимая утрата.

Шустиков — звёздочка, спокойная и уравновешенная. Он был хорош во всех видах спорта, играл в хоккей, но самое главное — человеческие качества. Когда я приходил в команду, я понимал, что будет тяжело, потому что в центре Шустиков. Но мне не хотелось его заменить, хотелось играть с ним. И не одну игру, а 100-200 с таким мастером. Он был сильным парнем, мы с ним сдружились, потом учились вместе. Я сейчас ошарашен, не могу поверить. Не время ещё, думал, что его болезнь — это временно, у нас хорошая медицина, всё сделают, но что-то не получилось», — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Умер легендарный экс-футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android