Главная Футбол Новости

Рахимов отреагировал на призывы фанатов уволить его из «Рубина»

Рахимов отреагировал на призывы фанатов уволить его из «Рубина»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на призывы фанатов казанского клуба к его увольнению. Болельщики скандировали кричалки про отставку Рахимова на матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 3
4 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Жемалетдинов – 22'     0:2 Мелкадзе – 36'     1:2 Тесленко – 40'     2:2 Безруков – 51'     3:2 Шабанхаджай – 64'     3:3 Ндонг – 68'    

— В первом тайме при 0:2 болельщики кричали про ваше увольнение.
— Это идёт ещё с прошлого года от одних и тех же. Я на это не должен обращать внимания. Меня интересует команда. Если это истинные болельщики, а я знаю тех, кто переживает за «Рубин» и поддерживает. Когда они замолчали, я их попросил продолжать. Надо докричаться до такой степени, чтобы голос сел. Они ходят на «Рубин-2», я их вижу, я же смотрю матчи. Для меня важнее реакция команды. А я не увидел, чтобы команда пошла к ним после финального свистка. Потому что надо переживать за команду, а не преследовать какие-то свои моменты. Я не единственный тренер, кто с этим сталкивается. Мы многие моменты сделали. Был задан вопрос про замену лидеров, но я не могу требовать трансферы, если у нас нет таких возможностей. Я должен стараться выжимать максимум, который есть, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

