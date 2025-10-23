Рахимов отреагировал на призывы фанатов уволить его из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на призывы фанатов казанского клуба к его увольнению. Болельщики скандировали кричалки про отставку Рахимова на матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:3, 4:3 пен.).

— В первом тайме при 0:2 болельщики кричали про ваше увольнение.

— Это идёт ещё с прошлого года от одних и тех же. Я на это не должен обращать внимания. Меня интересует команда. Если это истинные болельщики, а я знаю тех, кто переживает за «Рубин» и поддерживает. Когда они замолчали, я их попросил продолжать. Надо докричаться до такой степени, чтобы голос сел. Они ходят на «Рубин-2», я их вижу, я же смотрю матчи. Для меня важнее реакция команды. А я не увидел, чтобы команда пошла к ним после финального свистка. Потому что надо переживать за команду, а не преследовать какие-то свои моменты. Я не единственный тренер, кто с этим сталкивается. Мы многие моменты сделали. Был задан вопрос про замену лидеров, но я не могу требовать трансферы, если у нас нет таких возможностей. Я должен стараться выжимать максимум, который есть, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».