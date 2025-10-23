Игрок «Крыльев» Гайч рассказал об адаптации к требованиям Адиева

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч рассказал об адаптации к требованиям нового главного тренера команды Магомеда Адиева. По словам аргентинца, Адиев требует от команды простые вещи.

«Требования Адиева очень понятны. Он просит от нас простые вещи. Мы пытаемся найти тактику, выполнять требования. Немного сложно, потому что есть очень сильные команды, с хорошим качеством», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков по результатам 12 проведённых игр.