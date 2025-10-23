Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Гайч рассказал об адаптации к требованиям Адиева

Игрок «Крыльев» Гайч рассказал об адаптации к требованиям Адиева
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч рассказал об адаптации к требованиям нового главного тренера команды Магомеда Адиева. По словам аргентинца, Адиев требует от команды простые вещи.

«Требования Адиева очень понятны. Он просит от нас простые вещи. Мы пытаемся найти тактику, выполнять требования. Немного сложно, потому что есть очень сильные команды, с хорошим качеством», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков по результатам 12 проведённых игр.

Материалы по теме
ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящён Игорю Акинфееву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android