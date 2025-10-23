Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Бундеслиги, одержав 12 побед во всех турнирах на старте сезона. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. По данным источника, среди всех клубов топ-5 лиг серия лучше была только у итальянского «Милана» в сезоне-1992/1993 (13 побед подряд на старте сезона).

После семи туров Бундеслиги «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. У ближайшего преследователя команды Венсана Компани в лице «РБ Лейпциг» 16 очков.

В рамках Лиги чемпионов УЕФА мюнхенцы выиграли три матча и занимают второе место. «Бавария» — действующий чемпион Германии.

Материалы по теме
17-летний юноша из «Баварии» устроил шоу в ЛЧ! Чемпионы Германии забили четыре. Видео
17-летний юноша из «Баварии» устроил шоу в ЛЧ! Чемпионы Германии забили четыре. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android