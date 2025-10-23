Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Бундеслиги, одержав 12 побед во всех турнирах на старте сезона. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. По данным источника, среди всех клубов топ-5 лиг серия лучше была только у итальянского «Милана» в сезоне-1992/1993 (13 побед подряд на старте сезона).

После семи туров Бундеслиги «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. У ближайшего преследователя команды Венсана Компани в лице «РБ Лейпциг» 16 очков.

В рамках Лиги чемпионов УЕФА мюнхенцы выиграли три матча и занимают второе место. «Бавария» — действующий чемпион Германии.