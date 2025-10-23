Бубнов: если «Пари НН» вылетит в Первую лигу, то Шпилевский всё равно будет работать

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился инсайдом по поводу «Пари НН». Он заявил, что в клубе полнейшее доверие к главному тренеру Алексею Шпилевскому. Руководство не отправит специалиста в отставку даже в случае вылета из Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне сейчас позвонили оттуда — из Нижнего Новгорода. Инсайд такой 100-процентный в клубе. Сказали, что ему 100-процентное доверие плюс карт-бланш вплоть до того, что даже если он вылетит в Первую лигу… Я говорю: «Ты что говоришь вообще?!» То он всё равно будет работать в клубе», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».