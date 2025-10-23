Сабитов заявил, что Станкович соответствует уровню «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов заявил, что нынешний главный тренер красно-белых Деян Станкович соответствует уровню красно-белых. Ранее в СМИ стали появляться новости, что московский клуб намерен уволить Станковича, когда найдёт ему замену.

— Насколько Деян Станкович по своим профессиональным качествам, темпераменту, опыту соответствует задачам «Спартака»?

— Всё просто — если «Спартак» его позвал, значит, соответствует. Это не мне комментировать. Нам бы тут внизу в Долгопрудном, где я сейчас работаю, разобраться. Но уверен, если человек приходит в «Спартак», значит, заслуженно, кто бы что ни говорил.

— Если увольнять, то когда?

— Так как сегодня я помощник главного, всегда за нетленное «дайте тренеру поработать». Есть такое воспоминание из детства, а может быть лучше… Сам столкнулся с этой профессией — понимаю, насколько она непроста. А в «Спартаке» уж тем более. Пусть решают этот вопрос те, кто должен решать, — приводит слова Сабитова Livesport.