Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Спартака» посоветовал клубу, кого назначить главным тренером

Экс-футболист «Спартака» посоветовал клубу, кого назначить главным тренером
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов посоветовал московскому клубу, кого назначить на пост главного тренера вместо Деяна Станковича. Он выдвинул кандидатуру известного ветерана красно-белых Егора Титова, отметив подходящие качества у экс-футболиста для тренерской работы в «Спартаке».

— Кого бы сами назначили в «Спартак»?
— Титова. Я из поколения помоложе, но несколько лет играли вместе. Это тот человек, который лучше всех может подкорректировать. Правильно он говорит, чему учить тех, кто приходит играть за «Спартак», они уже всё умеют. А вот что Егор Ильич может правильно подсказать и направить, как было со мной, это 100%, — цитирует Сабитова Livesport.

Материалы по теме
Сабитов заявил, что Станкович соответствует уровню «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android