Экс-футболист «Спартака» посоветовал клубу, кого назначить главным тренером

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов посоветовал московскому клубу, кого назначить на пост главного тренера вместо Деяна Станковича. Он выдвинул кандидатуру известного ветерана красно-белых Егора Титова, отметив подходящие качества у экс-футболиста для тренерской работы в «Спартаке».

— Кого бы сами назначили в «Спартак»?

— Титова. Я из поколения помоложе, но несколько лет играли вместе. Это тот человек, который лучше всех может подкорректировать. Правильно он говорит, чему учить тех, кто приходит играть за «Спартак», они уже всё умеют. А вот что Егор Ильич может правильно подсказать и направить, как было со мной, это 100%, — цитирует Сабитова Livesport.