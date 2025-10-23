Скидки
Павел Пивоваров: чтобы Расулову повторить путь Шунина, надо много тренироваться

Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о молодом голкипере московского клуба Курбане Расулове. Он дебютировал за основной состав бело-голубых в этом сезоне. Сначала голкипера выпускали лишь в Фонбет Кубке России, однако в 12-м туре он получил шанс сыграть и в Мир РПЛ — пропустил два гола от «Ахмата» (2:2).

«Давайте не раздавать авансов. У Курбана впереди вся карьера. То, что он добился выхода в основном составе — уже здорово. Надо работать и тренироваться. Мы его поддерживаем. Это один из самых ярких молодых вратарей. Однако надо работать. Чтобы повторить путь Антона Шунина, надо очень много тренироваться», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

