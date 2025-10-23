«Вижу ажиотаж». Сабитов — о возможном назначении Луиса Гарсии в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов отреагировал на новость, что московскую команду может возглавить испанский специалист Луис Гарсия. Ранее сообщалось, что именно на его кандидатуре остановился спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао.

— Что первостепенно при поиске нового тренера — возраст, амбиции, регалии, гражданство?..

— Ничего из этого. Потребности команды в конкретный момент. «Спартак» — очень сложный организм, тут скорее нужна некая «химия».

— Ваше представление об основном кандидате Луисе Гарсии?

— Вижу ажиотаж, но он всегда вокруг «Спартака». Друзья меня тоже об этом спрашивают, однако я вовсе не уверен, что он основной, — приводит слова Сабитова Livesport.