Писарев: сейчас «Локомотив» выглядит командой, которая может стать чемпионом

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре и результатах «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники лидируют в чемпионате, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар» (26), тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).

«Локомотив» стабилен в выборе тренера и состава последние сезоны. Усилились опытными игроками. Команда становится сильнее и может не наступить на прошлогодние грабли. Сейчас железнодорожники выглядят командой, которая может стать чемпионом. Но после паузы всякое может произойти», — приводит слова Писарева Metaratings.

Действующий чемпион России — «Краснодар».