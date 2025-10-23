Ещенко выделил двух игроков, которые больше всех влияют на результаты ЦСКА

Известный российский экс-футболист Андрей Ещенко обозначил двух футболистов, которые больше всех влияют на результаты московского ЦСКА. Он выделил голкипера Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса.

«Когда Акинфеев играет, защитники ЦСКА чувствуют себя спокойнее. Акинфеев сильно влияет на результаты ЦСКА просто своим присутствием в воротах. Так же я могу сказать про Мойзеса. Он действует агрессивно и жёстко. Его тяжело обыграть любому сопернику. Два этих футболиста сильно влияют на результаты ЦСКА», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, ЦСКА набрал 24 очка за 12 туров Мир РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.