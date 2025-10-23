Александер Джику не поможет «Спартаку» в 13-м туре РПЛ, Даниил Фомин — «Динамо»

Пресс-служба Мир РПЛ опубликовала список дисквалифицированных игроков в преддверии матчей 13-го тура чемпионата России. Так, защитник «Спартака» Александер Джику пропустит игру с «Оренбургом» из-за удаления в прошлом туре, а хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин не сможет помочь бело-голубым во встрече с санкт-петербургским «Зенитом».

Кроме того, за четыре жёлтые карточки дисквалифицированы на матчи 13-го тура Егор Тесленко из «Рубина», Кевин Андраде и Владислав Саусь из «Балтики».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (26), тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).