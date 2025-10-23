КДК наказал «Спартак» за неприемлемое поведение болельщиков в матче с «Ростовом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Жёлто-синие также были наказаны комитетом. Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» прошла 18 октября и завершилась вничью со счётом 1:1. Красно-белые с 26-й минуты играли в меньшинстве.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. «Ростов» за неподобающее поведение команды оштрафован на 100 тыс.», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».
