В «Крыльях Советов» заявили о доверии к главному тренеру клуба Магомеду Адиеву

В пресс-службе «Крыльев Советов» заявили о доверии к главному тренеру самарской команды Магомеду Адиеву. Ранее «Матч ТВ» сообщал о возможной отставке специалиста.

«Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру. Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», — сообщили в пресс-службе «Крыльев» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков по результатам 12 проведённых игр.