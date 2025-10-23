Онопко заявил, что уверен в чемпионстве «Динамо» в РПЛ с Карпиным

Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко уверен, что московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина сможет выиграть Мир РПЛ. Карпин возглавил бело-голубых прошлым летом. После 12 туров чемпионата России «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

— Карпин сможет привести «Динамо» к долгожданному чемпионству?

— Уверен в этом. Знаю работу Валерия Георгиевича и его тренерского штаба. У них всё получится, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив», набравший 26 очков.