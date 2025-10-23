Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Сочи: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России 2025/2026, 23 октября

«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 23 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Стартовые составы команд

«Краснодар»: Корякин, Джованни, Пальцев, Тормена, Хмарин, Черников, Ленини, Козлов, Кривцов, Перрен, Фуртадо.

«Сочи»: Ломаев, Макарчук, Заика, Литвинов, Аберден, Васильев, Корнеев, Игнатов, Магаль, Коваленко, Комано.

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы В. В активе «горожан» 11 набранных очков. «Сочи» с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Две другие команды квартета — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
