«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 23 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Корякин, Джованни, Пальцев, Тормена, Хмарин, Черников, Ленини, Козлов, Кривцов, Перрен, Фуртадо.

«Сочи»: Ломаев, Макарчук, Заика, Литвинов, Аберден, Васильев, Корнеев, Игнатов, Магаль, Коваленко, Комано.

Перед заключительным туром «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы В. В активе «горожан» 11 набранных очков. «Сочи» с тремя очками располагается на четвёртой строчке. Две другие команды квартета — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».