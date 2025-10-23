Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку матча «Алании» с «Велесом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оштрафован на 10 тыс. рублей за остановку игры Leon-Второй лиги «А» с «Велесом» (0:4).

Россия — Leon-Вторая лига А . 14-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 4
Велес
Москва
0:1     0:2     0:3     0:4    

«Мы рассмотрели умышленное вмешательство лица клуба в ход матча. Максимальная санкция во Второй лиге за такое нарушение — 10 тыс. рублей. КДК РФС оштрафовал Гогниева на 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, Гогниев принял решение увести футболистов «Алании» с поля после назначенного пенальти в ворота владикавказской команды в первом тайме. Игроки вернулись через несколько минут, однако голкипер «Алании» Давид Бязров во время удара с «точки» отошёл к штанге, не попытавшись его парировать.

