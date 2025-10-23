Игрок «Шинника» Карпов: мы можем бороться за самые высокие места в ФНЛ

Защитник ярославского «Шинника» Вадим Карпов высказался об амбициях команды в борьбе за попадание в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026 в Лиге Pari.

— Может ли «Шинник» бороться за попадание в зону стыковых матчей за выход в РПЛ?

— Не будем далеко загадывать. Думаю, всем в команде хотелось бы как-то зацепиться за эту возможность. Я считаю, у нас неплохая команда. Можем бороться за самые высокие места в ФНЛ, — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 проведённых матчей «Шинник» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе ярославцев 18 набранных очков. Отставание от топ-4 составляет восемь очков.