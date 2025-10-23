Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Чайки» Комбаров дисквалифицирован на два матча за ругательства в адрес судей

Тренер «Чайки» Комбаров дисквалифицирован на два матча за ругательства в адрес судей
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча за ненормативную лексику в адрес судей. 15 октября подопечные Комбарова проиграли «КАМАЗу» во встрече пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:3.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
15 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 3
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Семенов – 3'     0:2 Семенов – 40'     1:2 Ищенко – 59'     1:3 Моторин – 90+4'    

«Дмитрий Комбаров принёс извинения. Была ненормативная лексика на встрече в адрес судей, объяснил захлестнувшими эмоциями. КДК РФС дисквалифицировал его на два матча», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, 38-летний специалист занимает должность главного тренера «Чайки» с минувшего лета.

Материалы по теме
Дмитрий Комбаров написал письмо новичку «Спартака» Илье Самошникову

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android