Тренер «Чайки» Комбаров дисквалифицирован на два матча за ругательства в адрес судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча за ненормативную лексику в адрес судей. 15 октября подопечные Комбарова проиграли «КАМАЗу» во встрече пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:3.

«Дмитрий Комбаров принёс извинения. Была ненормативная лексика на встрече в адрес судей, объяснил захлестнувшими эмоциями. КДК РФС дисквалифицировал его на два матча», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, 38-летний специалист занимает должность главного тренера «Чайки» с минувшего лета.

