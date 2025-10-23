Тренер «Чайки» Комбаров дисквалифицирован на два матча за ругательства в адрес судей
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров дисквалифицирован на два матча за ненормативную лексику в адрес судей. 15 октября подопечные Комбарова проиграли «КАМАЗу» во встрече пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:3.
Fonbet Кубок России . 1/16 финала
15 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 3
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Семенов – 3' 0:2 Семенов – 40' 1:2 Ищенко – 59' 1:3 Моторин – 90+4'
«Дмитрий Комбаров принёс извинения. Была ненормативная лексика на встрече в адрес судей, объяснил захлестнувшими эмоциями. КДК РФС дисквалифицировал его на два матча», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, 38-летний специалист занимает должность главного тренера «Чайки» с минувшего лета.
