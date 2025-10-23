Аргентинский игрок ЦСКА Верде поделился мнением о Москве

Аргентинский полузащитник ЦСКА Лионель Верде рассказал, что он думает о Москве.

«Думаю, Москва — очень красивый город. Я живу в очень маленьком городе. Мне понравилась Москва, потому что это очень большой город, со множеством туристических мест. Честно говоря, люди здесь очень дружелюбные, и с первого дня они отнеслись ко мне очень хорошо», — приводит слова Верде ТАСС.

Полузащитник перешёл в ЦСКА из «Унион» Санта Фе на правах аренды, рассчитанной до грядущего лета. За красно-синих Верде принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: