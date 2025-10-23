Тибо Куртуа: приятно отметить свой 300-й матч за «Реал» победой

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о достижении отметки в 300 матчей за свою нынешнюю команду. Это произошло в игре с «Ювентусом» (1:0) в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я в восторге от победы. Очень рад, приятно отметить свой 300-й матч за «Реал» победой со счётом 1:0, достойной игрой и несколькими хорошими сейвами. Думаю, моим лучшим сейвом сегодня был выход один на один с Влаховичем. С технической точки зрения это было очень здорово.

Это была очень упорная игра, с голевыми моментами у обеих команд. Нам пришлось изрядно попотеть, чтобы победить. Это важная победа во встрече с очень сильной командой. Теперь у нас девять очков из девяти. Дальше нас ждёт «Энфилд», так что посмотрим, что будет дальше. Мы хорошо начали этот сезон, и нам просто нужно продолжать усердно работать», — приводит слова Куртуа официальный сайт «Реала».