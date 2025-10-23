Хавбек «Барселоны» Фермин — игрок недели в ЛЧ. Он сделал хет-трик в матче с «Олимпиакосом»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
Испанский хавбек оформил хет-трик во встрече 3-го тура общего этапа с «Олимпиакосом» (6:1).
В соответствующем голосовании Фермин Лопес опередил нападающего «Атлетика» Горку Гурусету, вингера ПСВ Денниса Мана, полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу.
Гурусета отметился дублем в игре с «Карабахом» (3:1), Ман забил два гола, чем помог разгромить «Наполи» (6:2), Нмеча отправил два мяча в сетку ворот «Копенгагена» (4:2).
Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», который набрал девять очков. На втором месте располагается «Бавария», у которой также девять очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очков занимают «Интер», «Арсенал» и «Реал».
