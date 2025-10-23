Скидки
Футбол Новости

Хавбек «Барселоны» Фермин — игрок недели в ЛЧ. Он сделал хет-трик в матче с «Олимпиакосом»

Аудио-версия:
Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Испанский хавбек оформил хет-трик во встрече 3-го тура общего этапа с «Олимпиакосом» (6:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
6 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Лопес Мартин – 7'     2:0 Лопес Мартин – 39'     2:1 Эль-Кааби – 54'     3:1 Ямаль – 68'     4:1 Рашфорд – 74'     5:1 Лопес Мартин – 76'     6:1 Рашфорд – 79'    
Удаления: нет / Эссе – 57'

В соответствующем голосовании Фермин Лопес опередил нападающего «Атлетика» Горку Гурусету, вингера ПСВ Денниса Мана, полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу.

Гурусета отметился дублем в игре с «Карабахом» (3:1), Ман забил два гола, чем помог разгромить «Наполи» (6:2), Нмеча отправил два мяча в сетку ворот «Копенгагена» (4:2).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», который набрал девять очков. На втором месте располагается «Бавария», у которой также девять очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очков занимают «Интер», «Арсенал» и «Реал».

Фермин Лопес — первый испанец, оформивший хет-трик за «Барселону» в эпоху Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

