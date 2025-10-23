Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Мохамед Салах удалил упоминания «Ливерпуля» из всех аккаунтов после Лиги чемпионов

Мохамед Салах удалил упоминания «Ливерпуля» из всех аккаунтов после Лиги чемпионов
Комментарии

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил упоминания мерсисайдского клуба из описания всех своих аккаунтов в социальных сетях после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» в Германии. Египтянин начал игру на скамье запасных.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

После игры, в которой Салах появился на поле на 74-й минуте, нападающий изменил описания своих профилей, убрав оттуда «Ливерпуль». Скриншоты страницы форварда до и после матча опубликовало издание Metro.

Фото: Аккаунт Салаха в социальной сети

Фото: Аккаунт Салаха в социальной сети

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету африканца три гола и три результативные передачи в 12 встречах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

