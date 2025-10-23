Мохамед Салах удалил упоминания «Ливерпуля» из всех аккаунтов после Лиги чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил упоминания мерсисайдского клуба из описания всех своих аккаунтов в социальных сетях после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» в Германии. Египтянин начал игру на скамье запасных.

После игры, в которой Салах появился на поле на 74-й минуте, нападающий изменил описания своих профилей, убрав оттуда «Ливерпуль». Скриншоты страницы форварда до и после матча опубликовало издание Metro.

Фото: Аккаунт Салаха в социальной сети

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету африканца три гола и три результативные передачи в 12 встречах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.