Нападающий «Реала» Гюлер: чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо
Поделиться
20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер после победы своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (1:0) поделился впечатлениями от своего пребывания в клубе. Гюлер был признан лучшим игроком встречи с туринцами.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'
«Чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо, который по-настоящему поверил в меня. Стараюсь выкладываться по полной. Он просит меня контролировать темп и быть креативным, и сегодня я сыграл хорошо.
Могу играть на любой позиции. Если Алонсо хочет, чтобы я забивал и отдавал голевые передачи, я могу играть в роли «десятки», но я способен выступить и в качестве «восьмёрки», — приводит слова Гюлера официальный сайт «Реала».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2025
-
18:21
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
16:52
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
16:16
-
15:58
-
15:52
-
15:49
-
15:30
-
15:25
-
15:25
-
15:22
-
14:59
-
14:49
-
14:48
-
14:36