Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Реала» Гюлер: чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо

Нападающий «Реала» Гюлер: чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо
Комментарии

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер после победы своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (1:0) поделился впечатлениями от своего пребывания в клубе. Гюлер был признан лучшим игроком встречи с туринцами.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

«Чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо, который по-настоящему поверил в меня. Стараюсь выкладываться по полной. Он просит меня контролировать темп и быть креативным, и сегодня я сыграл хорошо.

Могу играть на любой позиции. Если Алонсо хочет, чтобы я забивал и отдавал голевые передачи, я могу играть в роли «десятки», но я способен выступить и в качестве «восьмёрки», — приводит слова Гюлера официальный сайт «Реала».

Материалы по теме
Тренер «Реала» Алонсо сравнил Гюлера с экс-игроком «сливочных» Озилом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android