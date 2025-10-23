Нападающий «Реала» Гюлер: чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер после победы своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (1:0) поделился впечатлениями от своего пребывания в клубе. Гюлер был признан лучшим игроком встречи с туринцами.

«Чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо, который по-настоящему поверил в меня. Стараюсь выкладываться по полной. Он просит меня контролировать темп и быть креативным, и сегодня я сыграл хорошо.

Могу играть на любой позиции. Если Алонсо хочет, чтобы я забивал и отдавал голевые передачи, я могу играть в роли «десятки», но я способен выступить и в качестве «восьмёрки», — приводит слова Гюлера официальный сайт «Реала».