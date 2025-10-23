Модрич купил всем игрокам «Милана» iPhone, чтобы не исполнять песню перед командой

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес в социальных сетях поделился историей, как полузащитник Лука Модрич решил избежать исполнения песни в раздевалке после перехода в итальянский гранд (в футболе существует традиция, согласно которой каждый новый игрок должен исполнить песню перед остальными партнёрами по команде).

«Мы пришли в раздевалку, и каждый игрок нашёл на своём месте новый iPhone. Модрич подарил их нам. Он купил каждому из нас по телефону. Вместо того чтобы петь, он купил нам всем телефоны», — рассказал Хименес.

Хорватский полузащитник стал футболистом «Милана» минувшим летом. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 20 млн.

