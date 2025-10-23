Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич купил всем игрокам «Милана» iPhone, чтобы не исполнять песню перед командой

Модрич купил всем игрокам «Милана» iPhone, чтобы не исполнять песню перед командой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес в социальных сетях поделился историей, как полузащитник Лука Модрич решил избежать исполнения песни в раздевалке после перехода в итальянский гранд (в футболе существует традиция, согласно которой каждый новый игрок должен исполнить песню перед остальными партнёрами по команде).

«Мы пришли в раздевалку, и каждый игрок нашёл на своём месте новый iPhone. Модрич подарил их нам. Он купил каждому из нас по телефону. Вместо того чтобы петь, он купил нам всем телефоны», — рассказал Хименес.

Хорватский полузащитник стал футболистом «Милана» минувшим летом. Его контракт с «россонери» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Лука Модрич может вернуться в мадридский «Реал» — Defensa Central

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android