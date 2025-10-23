Скидки
Футбол Новости

Экс-капитан «Ахмата» Бериша: с Черчесовым команда стала агрессивнее и увереннее

Комментарии

Бывший форвард «Ахмата» Бернард Бериша высказался об игре грозненцев под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова, а также пожелал успехов своему бывшему клубу.

«Слежу за «Ахматом» под руководством Черчесова, и они мне очень нравятся. Я хорошо знаю и очень уважаю Станислава. Наверняка он сильно улучшил атмосферу внутри команды, и она сейчас играет намного лучше. «Ахмат» стал играть агрессивнее, увереннее. Уверен, клуб в этом сезоне достигнет больших успехов. Желаю «Ахмату» всего наилучшего», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе текущего года. После 12 туров грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе клуба из столицы Чечни 16 набранных очков.

Комментарии
