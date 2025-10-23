Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Мусаев назвал минус грядущего матча «Краснодара» с «Оренбургом» в Кубке России

Мусаев назвал минус грядущего матча «Краснодара» с «Оренбургом» в Кубке России
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал минус игры на стадионе в Оренбурге. Ранее стало известно, что «быки» встретятся с «Оренбургом» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Все соперники сильные. Минус, что в Оренбурге искусственное поле. Конечно, не хотелось бы переходить на другое покрытие. Матч на искусственном поле — это дополнительная трудность. А так будет нелегко с любым соперником», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент неизвестна точная дата грядущих матчей. Первые игры пройдут 4-6 ноября, а ответные запланированы на 25-27 ноября.

После пяти матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» набрал 11 очков и занимает первое место в квартете В. «Оренбург» заработал восемь очков после шести туров и расположился на второй строчке в группе А.

Самые титулованные футбольные клубы России:

