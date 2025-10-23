Кафанов высказался о перспективах Латышонка в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил шансы голкипера «Зенита» Евгения Латышонка на выступление за национальную команду в будущем.

– В прошлом сезоне вы высоко оценивали Латышонка. Сейчас он потерял место в старте. Могли бы вызвать его в сборную, как Сафонова?

– Это две разные ситуации. Сафонов представляет российскую школу в одном из сильнейших клубов Европы и во всей Европе является лицом нашей страны. Женя на сегодняшний день не играет в основном составе своего клуба, поэтому пока в сборную не вызывается, но при этом остаётся одним из кандидатов в национальную команду, – приводит слова Кафанова Metaratings.